La zona de descenso apremia a la Ponferradina

Los empates consecutivos ante Barakaldo CF y Lugo y la derrota contra el RC Celta Fortuna han frenado la escalada deportivista en la clasificación y le han vuelto a hacer caer puestos, perdiendo el terreno recuperado. Tanto es así que el choque del próximo sábado a las 20.00 horas va a tener, entre otras cosas, la disputa de tres puntos para no caer a la zona de descenso. Porque la SD Ponferradina se medirá al Arenas Club. El cuadro de Getxo abre la zona de descenso y cuenta sólo con un punto menos que la formación de Fernando Estévez.

La derrota sufrida en Balaídos fue la 2ª fuera de casa en el campeonato. Desde el 14 de febrero no perdía la formación berciana fuera de El Toralín (2-1 en Ferrol). A partir de entonces había cosechado tres empates sin goles y la victoria en Talavera de la Reina.

BAJO LA LLUVIA

Con más de 25.000 localidades libres, el RC Celta colocó a los aficionados de la Deportiva presentes en Balaídos en el único sitio en el que llovía, algo que enfadó bastante a los seguidores blanquiazules. Tampoco hizo ninguna gracia la celebración de Somuah en el 2º gol, con gestos despectivos hacia al afición deportivista. La entrada oficial al partido del domingo fue de 1.013 espectadores.