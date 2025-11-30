Golpe de la Ponferradina B

Publicado por Agencias Benavente Creado: Actualizado:

La Ponferradina B ganó contundentemente a domicilio ante el Benavente (2-4). Venían los chicos de Rubén Vega de ganar la pasada jornada y querían refrendar esas buenas sensaciones en el Luciano Rubio de Benavente ante un rival directo. Por su parte los locales buscaban lamerse las heridas tras su dura derrota como visitantes la pasada semana. Los del bierzo salieron embalados los primeros minutos y pronto llegó su premio con gol de Maycoll, que en el minuto 7 ponía tierra de por medio para los de Vega, este no era más que el comienzo de la gran tarde que se le avecinaba al futbolista de la Ponferradina B.

A pesar del 0-1 la Ponferradina lejos de echarse atrás continuó acosando la portería del Benavente, y en el minuto 10 de nuevo Maycoll vio puerta abriendo brecha en el marcador. El Benavente viendo que debía cambiar el plan para seguir con opciones empezó a acaparar más el balón y acercarse a la portería de Smirnov obteniendo recompensa marcando el 1-2 por obra de Turiel, que hizo que los zamoranos recortaran distancias y recobraran vida, con estas acabó la primera parte. Ya en la segunda parte sentenciaban.