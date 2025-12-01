Diario de León

Vídeo homenaje del GP La Bañeza a Abel Ramos

El Ayuntamiento de La Bañeza y el Motoclub Bañezano estrenaron este lunes el video resumen del Gran Premio de La Bañeza 2025, coincidiendo con el Día Internacional del Motociclista

Miguel Ángel Tranca
El Ayuntamiento de La Bañeza y el C.D. Motoclub Bañezano estrenaron este lunes el vídeo resumen del Gran Premio de La Bañeza 2025, coincidiendo con el Día Internacional del Motociclista La pieza audiovisual está dedicada a la memoria de Abel Ramos Falagán, uno de los grandes impulsores del Gran Premio y figura clave en su organización. Su perdida dejó una profunda huella en la familia bañezana delAbel fue “motor, impulso y corazón” del Gran Premio, una figura clave en la organización y en la defensa de una tradición que define a toda la ciudad. Su legado permanece vivo en cada carrera, en cada rugido de motor y en cada aficionado que mantiene viva esta pasión.

El vídeo, que no se publicó en agosto, fue pospuesto por respeto a los graves incendios que afectaron a la comarca y que se cobraron la vida de dos personas que luchaban por detener el avance de las llamas. En aquellos días de dolor, el Ayuntamiento y el Motoclub decidieron aplazar su difusión en señal de duelo y solidaridad con las familias y con toda la comunidad.

Hoy, con serenidad y memoria, La Bañeza comparte este resumen como un símbolo de unión, tradición y resiliencia. Un Gran Premio de La Bañeza, patrocinado por la Junta de Castilla y León y declarado de Interés Turístico de Castilla y León, que en su 64ª edición volvió a alcanzar un récord histórico de afluencia.

Un reconocimiento a los miles de aficionados que cada año llenan las calles y un recordatorio del espíritu motero bañezano, considerado uno de los más auténticos y legendarios del país.

Enlace al video promocional: https://youtu.be/LtYyAp3cRcY

