Una Copa para ahogar las penas

La SD Ponferradina quiere darse una alegría en la Copa del Rey que sirva de punto de estímulo para reaccionar en la Liga, algo parecido a lo que ocurrió el año pasado. Desde las 20.00 horas de este jueves recibe en El Toralín al Real Racing Club, vicelíder de 2ª División y equipo en un gran momento de forma. Ambos equipos se clasificaron para esta ronda ganando en Las Gaunas, 1-3 la Deportiva ante la UD Logroñés y 0-4 el Real Racing Club frente a la SD Logroñés.

Un triunfo supondría pasar a 1/16 de final y estar en el sorteo del próximo martes, que le otorgaría a la Deportiva un rival de 1ª División dentro de dos semanas en El Toralín. A lo largo de la trayectoria en la competición, la SD Ponferradina sólo ha eliminado a tres equipos de superior categoría: SD Compostela (2ª División B) en la temporada 1980-1981, UE Figueres en la 1990-1991 y CD Castellón la pasada campaña. Contra el cuadro orellut lo hizo a partido único, en casa y a penaltis.

Este miércoles sufrió una lesión muscular Jorrín, un jugador salido de la cantera racinguista, por lo que se suma a Borja Valle y Vicente Esquerdo como bajas para el duelo. Recupera Mehdi Nafti a otro ex racinguista como Fede San Emeterio y a Pau Ferrer, del que dijo ayer el técnico que será titular, igual que Andrés Prieto en la portería. Otros menos habituales como Vasco, Frimpong, Álex Mula, Vlad Kysil o Sergio Benito podrían ser también de la partida. También podría serlo Andújar, que el lunes no jugará en Salamanca en el duelo de Liga por sanción.

El hecho de jugar este jueves en Copa y hacerlo el domingo a las 14.00 horas en Cádiz en Liga ha llevado al técnico José Alberto López a componer una convocatoria con sólo 12 jugadores del primer plantel, dos de ellos porteros. Entre ellos, y además se espera que sean titulares, estarán los ex deportivistas Manu Hernando y Yeray Cabanzón. El extremo/mediapunta marcó dos tantos en la 1ª ronda, aunque en la Liga ha tenido poco protagonismo. Sin duda que va a ser el gran protagonista del choque a priori. Será especial para él, pues en las dos pasadas campañas estuvo cedido en la entidad berciana. Jugadores como Íñigo Vicente, Peio Canales, Andrés Martín, Jeremy o Asier Villalibre no han entrado en la convocatoria. Michelin es baja por lesión.

Dirige el partido Daniel Palencia Caballero (Comité Vasco). Ha pitado dos veces a la Ponferradina, ambas en El Toralín, con un balance de un triunfo en 2ª División B ante el Burgos CF por 4-2 y una derrota 0-1 ante el Tarazona en 1ª Federación.

El partido se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de internet y en Onda Bierzo y Radio Bierzo en la radio.

ELIMINATORIAS

Ya se han dado varias sorpresas. El Guadalajara eliminó a la Agrupación Deportiva Ceuta FC; el Real Murcia se deshizo del Cádiz CF; el Eldense de Claudio remontó para derrotar a la UD Almería; el CF Talavera de la Reina se impuso al Málaga CF; y el Ourense CF ganó al Girona FC. Por tanto, en caso de pasar, la SDP ya no tendría asegurado un equipo de la Supercopa de España.

Tenerife, FC Cartagena, CD Extremadura, Sant Andreu, Real Ávila, Sabadell y Atlético Baleares son los otros equipos que no están en el fútbol profesional que juegan hoy en casa y que buscan el mismo premio que la Deportiva.