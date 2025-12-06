Una maná de 4 millones de euros caído del Real Madrid para la Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Una sentencia de un contencioso entre el Real Madrid CF y la LFP podría beneficiar económicamente a la Deportiva y a los demás equipos que hace algo más de 10 años militaban en 2ª División. El club de Concha Espina lo hacía público en la tarde-noche del viernes, felicitándose por el fallo del Tribunal Supremo, que le da la razón: «El Real Madrid CF muestra su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo conocida hoy que, una vez más, vuelve a dar la razón a nuestro club frente a LaLiga. Esta sentencia confirma plenamente los argumentos esgrimidos por el Real Madrid frente a la modificación estatutaria ilegal promovida por LaLiga en 2015. Dicha modificación ilegal alteró el reparto de los derechos audiovisuales de los clubes. El Tribunal Supremo declara nula la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, incorporada en 2015 sin habilitación legal y dirigida a alterar el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2015-2016 al margen de lo previsto en la ley. Como consecuencia de esta nulidad, el reparto válido en aquella temporada debe ser el que establecían los Estatutos entonces vigentes: 60 % de los ingresos para los clubes de 1ª División; 40 % para los clubes de 2ª División; reparto igualitario entre todos los clubes dentro de cada categoría. Por lo tanto, el reparto legal aplicable supone el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los que fueron privados ilegalmente, a los clubes que militaban en 2ª División en la temporada 2015-2016: Deportivo Alavés, Albacete, Alcorcón, UD Almería, Bilbao Athletic, Córdoba CF, Elche, Club Gimnàstic, Girona FC, SD Huesca, Leganés, Llagostera, Lugo, Real Mallorca, Mirandés, Numancia, Atlético Osasuna, Ponferradina, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza. Asimismo, supone que el Real Madrid perciba la cantidad que legalmente le correspondía, unos 8,8 millones de euros, de la que también fue ilegítimamente privado».

La sentencia del Tribunal Supremo desestima por completo el recurso interpuesto por LFP y ratifica íntegramente lo ya estimado en favor del Real Madrid por la Audiencia Nacional.

Tras conocerse la sentencia, la LFP emitió un comunicado en el que se escuda en que la resolución se enmarca en la derogada Ley del Deporte (Ley 10/1990), por lo que los pronunciamientos de la sentencia deben interpretarse estrictamente a la luz de dicha normativa, teniendo en cuenta, además, que los hechos que dieron lugar al procedimiento se remontan al año 2015.

Si la SDP ingresa al final esos 4 millones, solucionaría de golpe los resultados económicos negativos de los últimos ejercicios.