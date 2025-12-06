Ziganda: «El Eibar es capaz de que se juegue a lo que él quiere»

El entrenador de la Cultural, José Ángel Ziganda, achaca la mala trayectoria liguera del Éibar, su próximo rival este domingo, a la «falta de eficacia en las áreas», explica.

El técnico navarro considera extraña la racha del conjunto eibarrés del que ha dicho que las sensaciones de su juego «son buenas, con mucha energía, ritmo, muy vivo, que va a por los partidos, que llega mucho, pero que les está costando sacar los últimos partidos», manifiesta.

Salvo en la derrota ante el colista Real Zaragoza, «que se les fue con todo a favor por esa magia del fútbol y las sorpresas», el equipo armero ha competido, según Ziganda, «con todos los rivales, siendo capaz de que se juegue a lo que ellos quieren». Además, el entrenador culturalista reconoce la incidencia que puede tener el estadio de Ipurúa donde «pasan muchas cosas y muy rápidas, por eso tenemos que estar concentrados al máximo», advierte.