Antonio Barrul gana el Iberoamericano y hace enloquecer a todo León

Jornada histórica —una más— la que protagonizó Antonio Barrul en un Palacio de Deportes lleno hasta la bandera. Nueva hazaña para el implacable púgil leonés, que después de meses entrenando duramente en Asturias levantó el título de campeón del WBA Iberoamericano ante Fran Mendoza. No fue un combate sencillo, pero la balanza se decantó en favor del de casa en el cuarto asalto por KO, lo que hizo enloquecer a los cientos de seguidores que no dudaron en acompañarle en las gradas.

«Feliz» y exultante. Así se mostró el boxeador una vez que pudo enfundarse el cinturón que le acredita como ‘dueño’ del Iberoamericano. Sin palabras en un primer momento, después de celebrarlo a conciencia con los suyos se lanzó a hablarle al respetable con palabras de cariño para sus seguidores y, sobre todo, para su familia, «porque siempre está detrás» apoyándole en las buenas y mucho más en las malas.

Jornada impresionante

Una tarde que arrancó con diversos combates previos, todos de un nivel muy alto, hasta que ya entrada la noche anunciaba el momento estelar que propios y extraños esperaban. Y no defraudó. Barrul nunca lo hace. Y su particular estilo a la hora de boxear empieza a traspasar fronteras. No se le quita de la cabeza el reto de convertirse en campeón de Europa. Va a por él con la fuerza de quien se sabe ganador. Pero ese episodio aún está por venir. El de este sábado fue espectacular por momentos, lleno de tensión y con final feliz. El esfuerzo de estos meses mereció la pena. Barrul sueña despierto y vuelve a colocar el nombre de León en lo más alto.

Barrul se mostró implacable tras un combate igualado en sus tres primeros asaltos que el leonés decantó en el cuarto por KO