El futuro rinde homenaje al pasado

El fútbol femenino es lo que es en la actualidad gracias a las pioneras, a aquellas jugadoras que se iniciaban en un deporte que hace no mucho tiempo las miraba de reojo. Campeonas del mundo, de la Liga Europa y de tantas cosas, las futbolistas españolas están a día de hoy en un escalón elevado. Se lo deben a aquellas que dieron sus primeros pasos y que ejercieron de avanzadilla.

Y en León ese legado tuvo un merecido reconocimiento con el primer torneo organizado por el Atlético Trobajo que se acordó, con la presencia de un buen número de clubes con sus canteras de la categoría benjamín, alevín e infantil, de esas jugadoras pioneras de León y provincia mostrando a esa nueva generación que luce dentro de los campos de fútbol.

Con el Atlético Trobajo como anfitrión y con clubes como la SD Ponferradina, Zaratán, Ávila, Palencia y San Pío X o la Selección de León. Todos demostraron su bien hacer con una cantera que ya empieza a dar sus frutos y lucharon hasta el final por hacerse con la victoria. El Atlético Trobajo, como anfitrión, se llevó varios trofeos en una jornada en la que el futuro del fútbol leonés se acordó de las pioneras de León y la provincia. Y lo hizo como mejor sabe, juntado al deporte del balompié y con el Club Atlético Trobajo ejerciendo de organizador y también como anfitrión.