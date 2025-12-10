El Abanca Ademar León, a remontar el vuelo contra Nava este jueves.

El Abanca Ademar recibe este jueves (Palacio de Deportes, a las 20.30 horas) al BM Nava en el partido pendiente de la jornada 7 que se tuvo que suspender en su momento por una afección médica que afectó a una buena parte de la plantilla navera. Los leoneses llegan en una mala dinámica de resultados —dos derrotas y tres empates en los últimos cinco partidos de Liga— pero aún con las grandes sensaciones que dejó su último partido en Logroño, donde lograron arañar un empate —e incluso rozaron la victoria— en una pista en la que nadie había puntuado esta temporada.

El máximo responsable del banquillo, Dani Gordo, no podrá contar con Wasiak —que se espera reaparezca este domingo— ni tampoco con Álex Lodos, que volverá a la dinámica del grupo a partir de la segunda vuelta en febrero de 2026. Se muestra «tranquilo» con la marcha de los suyos y «muy satisfecho» por el trabajo hecho tanto en Europa como en lo que llevan de Asobal. Considera vital sumar los cuatro puntos que hay esta semana en juego para recuperarle el pulso a la competición.

Un Nava tocado

El conjunto ademarista se mide a un Nava en horas bajas. Álvaro Senovilla espera un inicio muy fuerte los leoneses «que siempre aprietan muchísimo aprovechando su defensa y la portería para correr contraataques y meter goles fáciles", remarca. «Queremos estar en el partido los sesenta minutos, sujetar al Ademar en los primeros compases y vigilar la rotación que les da frescura durante todo el encuentro", prosigue. El Balonmano Nava aún no ha ganado como visitante a Ademar León, con un balance histórico de cuatro derrotas y un empate.

Una vez pase este compromiso, los de Dani Gordo tienen pocas horas para preparar el duelo contra el BM Alicante del domingo 14 de diciembre, de nuevo en casa desde las 18.00 horas.