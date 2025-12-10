Ver al Levante en el Reino de León será aún más caro

Ya hay precios oficiales para el duelo de dieciseisavos de Copa del Rey entre la Cultural y el Levante, un partido que se disputará el miércoles 17 de diciembre en el Reino de León desde las 19.00 horas. Y no, a pesar de la paupérrima entrada que ya se registró en la anterior eliminatoria copera contra el Andorra —poco más de 3.000 aficionados— la directiva culturalista no tendrá ningún gesto con los precios, con uno generalizado de 20 euros para la mayoría de socios y 15 para aquellos que ya acudieron al duelo con los andorranos. Asimismo, las entradas infantiles cuestan 5 euros. Por tanto, todos los socios pasarán por caja y sí, saldrá aún más caro.

Por su parte, para los aficionados que no sean socios los precios oscilan entre los 25 euros y los 35 euros —dependiendo de la zona del estadio— y entre 10 y 15 euros las infantiles. «A partir del lunes la venta de entradas se abrirá para todo el público con un límite de cuatro entradas por persona, también en la tienda oficial del club. Las localidades serán nominativas, por lo que será necesario aportar nombre, apellidos y DNI en el momento de la compra», señalan los responsables de la entidad. «El miércoles 17 de diciembre, día de partido, se seguirán vendiendo entradas en la tienda oficial en su horario habitual y se abrirán las taquillas para todo el público en general, desde las 17.00 horas. Además desde este jueves estará habilitada la venta online», remarcan.

A nivel deportivo, el conjunto que entrena Cuco Ziganda prepara a conciencia el partido de Liga de este viernes frente al Huesca —necesita recuperar sensaciones en casa— para centrarse después en la eliminatoria copera contra el club levantinista, que no atraviesa un buen momento en la Liga. Nadie quiere lanzar las campanas al vuelo, pero de meterse en la siguiente roda —octavos de final— a la Cultural le podría caer el gordo de un grande como Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, al que ya apeó de la Copa del Rey en su última visita a León. Sin embargo prefieren ser cautelosos e ir paso a paso.

Conexión leonesa y levantina

La conexión leonesa y culturalista con el Levante es amplia y las relaciones son buenas. Paco Cortés está cedido esta temporada precisamente por el equipo valencianista. De hecho es muy probable que sea titular el próximo miércoles. Además, su director deportivo, Héctor Rodas, defendió la elástica de la Cultural entre los años 2019 y 2021.

Aunque también su presidente, Pablo Sánchez, tiene un vínculo muy estrecho con León. En su caso porque cuenta con varios familiares en la provincia y suele pasar parte de las fiestas navideñas aquí. Asimismo, José Manzanera, director deportivo de la Cultural, conoce bien al Levante. El valenciano ocupó el puesto de segundo técnico del cadete hasta convertirse en responsable de captación de la cantera. «Tengo mucho recuerdos y amigos allí», señala. «Es un rival de Primera División y será ilusionante competir contra ellos y que nuestros jugadores tengan la oportunidad de seguir dando pasos como lo han estado haciendo hasta ahora y esperamos disfrutar todos en un Reino de León que espero que sea una caldera, porque hay que disfrutar de estos partidos", dijo tras confirmarse la eliminatoria.

