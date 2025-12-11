Álvaro Córdoba: «Donald Trump fue muy educado conmigo y con el esmoquin de la Cultural Leonesa»

El viernes 5 de diciembre de 2025 pasará a la historia para la Cultural y Deportiva Leonesa al convertirse en protagonista por la camiseta-esmoquin culturalista que portaba el periodista colombiano Álvaro «Tigre» Córdoba, que acaparó la máxima atención del mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Kennedy Center de Washington en el sorteo de la Copa Mundial de la Fifa 2026, que será organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. Trump expresó a Álvaro Córdoba: «I like your outfit (me encanta tu look). El reportero y productor Alvaro Cordoba, de WIN, quien asistió a la gala con la elástica-frac de la Cultural, ideada por Juan Francisco Martín Fresneda, director de La8 León, sigue marcando tendencia. Álvaro Córdoba cuenta lo vivido en la ceremonia en ese momento con Donald Trump y otros ilustres del fútbol mundial con motivo de ir ataviado con la camiseta más elegante de la Cultural y Deportiva Leonesa de sus 102 años de vida.

—¿Cómo haces para que Donald Trump se fije en la camiseta-esmoquin de la Cultural en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026?

Momento en el que Donald Trump se fija en el periodista colombiano Álvaro Córdoba.DL

—La camiseta-esmoquin de la Cultural es icónica en el mundo. Yo soy coleccionista de camisetas. Tengo más de mil camisetas de fútbol coleccionables. Es una camiseta épica. Yo sentía que era la camiseta más elegante para uno de los momentos más importantes de mi vida en el tema de entrevistas y decidí usarla porque era acorde a la ocasión.

—¿Cómo puedes estar tan cerca del presidente de Estados Unidos, en esa alfombra roja en el sorteo de la Copa del Mundo y decides hablar con él?

—Yo trabajo en Colombia, en el canal que tiene los derechos del fútbol profesional colombiano. Soy el director de contenidos del canal y tengo un programa en el que soy uno de los panelistas del programa, que tiene un contenido diferente y digital. No es un contenido informativo ni periodístico, sino mucho más enfocado al entretenimiento. La cadena WIN Sports tiene ahora los derechos de transmisión del Mundial 2026. De esta manera fui parte de los periodistas que fueron a cubrir el sorteo del citado evento deportivo. Fue un honor para mí.

—Con la elástica-frac de la Cultural estuviste a la altura del evento, ¿no?

La imagen de Donald Trump con la camiseta esmoquin de la Cultural.DL

—Soy un enfermo de coleccionar camisetas de fútbol. Todos los día uso una camiseta de fútbol diferente y una de las preocupaciones más grandes que tenía el canal era cuál iba a ser mi vestimenta para cubrir este evento tan importante del sorteo del Mundial de fútbol. Pensando en eso, elegí la camiseta de la Cultural de 2014, que es la más elegante de todas las elásticas del mundo. Así lo hice y llamó la atención de los futbolistas del nivel mundial de Roberto Carlos, Michel Salgado y Alessandro Del Piero, que pasaron por la ceremonia mundialista.

—¿Cómo descubriste la elástica-frac de la Cultural?

—Desde 1994 llevo coleccionando y siempre estoy investigando sobre nuevas camisetas. Desde que vi la camiseta de la Cultural de 2014 siempre he creído que es la más elegante.

—El diseñador de esta camiseta, Juan Francisco Martín, también ideó otras como la del Zamora CF o el Atlético Astorga. ¿Lo sabías y las conoces?

—He hablado con él y le he dicho que ya las conocía. El creador de estas camisetas es un crack. La del corazón con todas sus venas y arterias plamadas en la del Zamora y la del Increíble Hulk en la del Astorga.

—¿Qué impresión le causó Donald Trump?

—Se portó a la altura conmigo. Me respondió muy bien, siempre con una sonrisa. Fue maravilloso.

