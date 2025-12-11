Ziganda: «Se nota la mano de Bolo y no me voy a despistar»

José Ángel Ziganda sostiene que la mano del entrenador Jon Pérez 'Bolo' ya se nota en la SD Huesca. "Sí se está notando su mano y la diferencia, pero no me voy a despistar ni engañar porque se ha notado, fundamentalmente en los partidos ante el Sporting y en Almería, porque ante el Valladolid, después de treinta minutos muy buenos, el rival con sus contras acertó", manifiesta.

Ziganda evita dar importancia al dato estadístico que una victoria de este viernes en el Reino de León frente al conjunto oscense colocaría a la Cultural en puestos de fase de ascenso, a falta de disputarse el resto de la jornada. "Ni lo sabía. No pienso en ese tipo de situaciones sino en el día a día y lo importante que significaría ganar, aunque soy consciente de la dificultad, porque el Huesca querrá resarcirse del último resultado y por la enorme igualdad que hay en todos los partidos. Sólo pienso en hacer un buen partido y ganar", concluye.