El FC Barcelona pone a prueba su liderato

El Barcelona tiene este sábado una oportunidad de oro para meter todavía más presión al Real Madrid, pero deberá aislarse de todo el ruido que han provocado las declaraciones de este viernes por el 'caso Negreira'. El conjunto que dirige Hansi Flick, líder con cuatro puntos de ventaja sobre su eterno rival, se mide a Osasuna en el Camp Nou (18.30 horas, Movistar LaLiga) con el objetivo de seguir con la buena dinámica de los últimos partidos y de mejorar aquellos aspectos que todavía son una cuenta pendiente para los azulgranas esta temporada.

Y es que los de Flick han puesto sobre el tapete todas sus fortalezas, pero al mismo tiempo han destapado algunas de las debilidades que todavía tiene el proyecto. El Barça ha conseguido cuatro remontadas consecutivas, pero eso no puede ni debe opacar el hecho de que ha empezado cuatro veces seguidas también por detrás. Ese es un aspecto que a Flick le preocupa y que tratará de empezar a resolver contra Osasuna para ampliar la distancia en el liderato con el eterno rival, algo que a estas alturas considera anecdótico. Esa actitud será vital para poder seguir con la buena dinámica de resultados contra Osasuna. Los de Flick llegan a la cita después de remontar a Alavés, Atlético, Betis y Eintracht y tras encadenar seis triunfos seguidos en Liga.