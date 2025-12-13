El Ademar León pone a prueba sus galones

El Abanca Ademar León repite en el Palacio de Deportes. Después de sacar adelante su partido aplazado frente al Nava el pasado jueves los de Dani Gordo reciben este domingo a las 18.00 horas al ascendido Alicante. Ganar es la única premisa. E intentar hacerlo de la forma más solvente posible con la que reforzar sus opciones en la Liga y poder acercarse a una zona más elevada en la clasificación.

El reto de lograr plaza para Europa el próximo ejercicio no admite dudas y menos con la nómina de candidatos que tiene por delante el plantel ademarista. Gordo tiene la duda hasta última hora del lateral polaco Patrick Wasiak, ausente en el partido frente a los segovianos por un esguince de tobillo, mientras que el pivote Alberto Martín, aunque diezmado por sus problemas en la espalda, actuó durante buena parte del encuentro, fundamentalmente en el centro de la defensa.

A pesar de que el triunfo ante el Nava supuso romper una dinámica de tres empates consecutivos en la Liga Asobal, los leoneses han logrado mantenerse invictos en su terreno desde que cedieran frente al líder FC Barcelona y uno de sus rivales por acceder la próxima temporada competición europea, el Granollers. Ahora llega un rival que no está haciéndolo mal y al que el Abanca Ademar tratará de 'domar' desde los primeros minutos de juego. Fortaleza defensiva, eficacia en ataque y regularidad en el juego deben ser sus armas para alcanzar la victoria.

RESPETO AL RIVAL

El técnico del Ademar, Dani Gordo, advirtió ayer del peligro que entraña la visita del Alicante que, pese a ser recién ascendido a la Liga, se encuentra fuera de las plazas de descenso y ha vencido en canchas complicadas como la del Granollers. "Es un equipo disciplinado, competitivo y al que hay que respetar mucho".