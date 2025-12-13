Desafío con doble valor para el Atlético Astorga

El Atlético Astorga, con el refuerzo anímico que supuso su primer triunfo como local, y además de manera holgada, afronta este domingo una nueva entrega lejos de La Eragudina. Lo hace en el estadio de A Ribela frente a la Sarriana (17.00 horas) con el objetivo de mantener su buen tono de juego y resultados.

Los de José Luis Lago, que llevan seis jornadas sin saber lo que es perder con resultados de calidad como los cosechados frente la Segoviana y Oviedo Vetusta, se miden a un rival que precisamente les precede en la tabla con cuatro puntos más. Lograr un resultado favorable e incluso con el máximo botín como el triunfo no solo permitiría a los maragatos mantenerse fuera de la zona de peligro, también acercarse a su rival lucense y con ello poder afrontar el último compromiso del año el próximo fin de semana ante el Numancia con garantías de celebrar las navidades de la mejor manera posible.

No va a tenerlo fácil el Atlético Astorga y lo sabe. Pero también es consciente de sus opciones y de que tras un inicio de Liga algo dubitativo más en los resultados que en el juego, su actual momento es el ideal para afrontar cualquier reto y enemigo que se le ponga por delante.

En este caso de una SD Sarriana que muestra sus mejores números como local con un juego rápido e incisivo desde las bandas y que llega también como los maragatos de vivir una jornada precedente en positivo. En su caso ganando como visitante al Langreo.

José Luis Lago, técnico de los verdes, mantendrá buena parte de los integrantes en el once inicial que también lo fueron en el encuentro ante el Sámano aunque con el resto de componentes de la plantilla dispuestos también a aportar su grano de arena a lo largo de un encuentro en el que la fortaleza defensiva va a ser determinante para allanar el camino hacia un marcador favorable. Y también en concretar alguna de las ocasiones de gol. La efectividad también es decisiva.