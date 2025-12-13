Raphinha firma con un doblete el triunfo del Barça frente al Osasuna (2-0)

Publicado por Daniel Panero Barcelona Creado: Actualizado:

FC BARCELONA 2

Joan García, Koundé, Cubarsí (Fermín, min 75), Gerard Martín, Balde (Christensen, min 88), Eric García, Pedri (Bardghji, min 88), Lamine Yamal, Raphinha (Casadó, min 88), Rashford (De Jong, min 74) y Ferran Torres.

ATLÉTICO OSASUNA 0

Sergio Herrera, Arguibide (Rosier, min 69), Boyomo, Catena, Herrando, Abel Bretones, Torró (Iker Muñoz, min 46), Moncayola, Aimar Oroz (Rubén García, min 64), Víctor Muñoz (Becker, min 65) y Budimir (Raúl García, min 65).

Goles: 1-0, min 70: Raphinha; 2-0, min 86: Raphinha. Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité Cántabro). Amonestó a Bretones, Iker Muñoz y Moncayola. Incidencias: Partido correspondiente a la 16ª jornada de Liga en la Primera División del fútbol español disputado en el Camp Nou ante 42.058 espectadores en las gradas.

El Barcelona cumplió este sábado en el Camp Nou ante Osasuna y está a siete puntos del Real Madrid, a la espera de lo que hagan los blancos contra el Alavés en Mendizorroza. El conjunto de Hansi Flick se impuso por 2-0 en un partido trabado y en el que le costó abrir la lata, pero en el que encontró el acierto goleador de Raphinha para sumar su quinto triunfo liguero consecutivo. Y es que hay guiones de partido que sorprenden y otro que no. Este fue más bien el segundo caso.

Se enfrentaban el mejor local contra el peor visitante, la certeza contra la duda, y el Barça salió, como no podía ser de otra manera, en avalancha. Pero no fue hasta los últimos 20 minutos del partido cuando logró anotar.