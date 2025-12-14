Empate de calidad para el Atlético Astorga (0-0)

SD SARRIANA 0

Embjade, Berardozzi, Levrand, Iago Parga, Da Silva, Iago Díaz (Hugo Villaverde, min 62), Eduardo González, Piay (Freire, min 62), Douglas (Santiago Fernández, min 9), Millán (Boedo, min 75) y Vilan.

ATLÉTICO ASTORGA 0

Llamazares, Jony, Jesu, Manso, Albertín, Sergio Peláez, Ayoub (Canito, min 74), Javier Álvarez (Ribeiro, min 46), Aleixo Cabral, Adrián Álvarez (Imad, min 90) y Mario Sánchez.

Árbitro: Elisabeth Calvo Valentín (Colegio madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Santiago Fernández, Ivaldine Da Silva y Alejandro Millán por la SD Sarriana y a Adrián Álvarez y Alejandro Ribeiro por el Atlético Astorga. Incidencias: Campo de A Ribela (Sarria). partido correspondiente a la 15 jornada de Liga en el grupo primero de la Segunda Federación.

El Atlético Astorga refrendó con un empate de valor en Sarria (0-0) su buen momento de forma y una trayectoria que lo ha llevado a transitar fuera de la zona de riesgo en la clasificación. Lo hizo precisamente frente al rival que le precede en la tabla, la SD Sarriana en un pulso igualado que terminó reflejando a la perfección la cercanía existente entre ambos equipos

Desde los primeros compases se percibió que ninguno de los dos conjuntos estaba dispuesto a conceder espacios, con líneas muy juntas y un centro del campo poblado, lo que dificultó la aparición de ocasiones claras. El ritmo del partido fue constante, pero sin grandes sobresaltos, con fases largas de juego trabado y disputas por la posesión. El Atlético Astorga se mostró cómodo en ese escenario, defendiendo con orden y sin renunciar al ataque. La primera mitad avanzó sin un dominador claro, con escasas llegadas a las áreas y un juego muy controlado.

Tras la reanudación, el guion apenas varió, ya que tanto la Sarriana como el Atlético Astorga mantuvieron la misma línea, apostando por la seguridad y evitando riesgos innecesarios.

Los maragatos incluso dispusieron de un par de ocasiones para llevarse los tres puntos. Una de la más clara fue para Mario. Y todo para mantener una racha de siete encuentros sin conocer la derrota.

El sábado toca otro ‘toro’, el Numancia, en La Eragudina. Para despedir el año y a ser posible con otro resultado positivo.