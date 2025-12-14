El Olímpico de León suma otro revés (2-0)

Publicado por David Álvarez León Creado: Actualizado:

SD EIBAR 2

Garazi, Maren , Iria, Ane, Noa, Ainhoa (Lorea, min 62), Intza (Aroa, min 90), Karolina (Nahia, min 65), Itxaso, Nerea y Uxue (Cristina, min 65).

OLÍMPICO DE LEÓN 0

Natalia, Emma, Cuervo (Luta, min 64), Helena, Norah (Marta, min 45), Fariza (Sara, min 85), Sofia (Patu, min 85), Aitana (Nere, min 75), Vero, Albiol y Ayure.

Goles: 1-0, min 29: Noa; 2-0, min 94: Lorea. Árbitro: Tania Martin, auxiliada por Mireia Cruz y Uxue Abad. Amarilla a Aitana por el Olímpico. Incidencias: Partido disputado en el campo de Areitio.

Visitaba el Olímpico de León al Eibar con la idea de traerse algo positivo en el encuentro que daba por finalizada la primera vuelta y a la vez alejarse de las posiciones de descenso. Un objetivo que al final no se cumplió con la derrota por 2-0. Tras las buenas sensaciones de la jornada anterior, al menos en la primera parte frente al líder, las leonesas planteaban una buena primera parte donde controlaban el juego y la posesión del balón, pero que, sin embargo, veían que no lograban materializar ningún tanto. Unos primeros 45 minutos sin ocasiones para ninguno de los dos equipos, terminaban con una desconexión defensiva del Olímpico que provocaba el gol del Eibar y que otorgaba un premio en un pulso que no permitía otro resultado que el inicial.

La segunda parte era un clon de la primera, aunque Richi Melón modificada su dibujo sobre el terreno de juego tratando de encontrar la oportunidad que igualara el marcador. Pero, el guion se repetía, con Natalia y Garazi como meras espectadoras. En el añadido la zaga leonesa no era capaz de alejar el balón de su área tras un contraataque local, donde Lorea hacía el segundo sin tiempo para más.