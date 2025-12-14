La SD Ponferradina se olvida de lo que es ganar

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva sumó el sábado su sexta jornada consecutiva sin ganar. Desde que se impuso al Polideportivo Cacereño el 2 de noviembre, lo único positivo han sido los empates en lo referente a resultados obtenidos. Ha sumado un punto de los últimos 12 y 3 de los últimos 18. Lo peor es que las sensaciones no son buenas y que aún son peores como local que como visitante. El equipo berciano ha vuelto a puestos de descenso así acudirá el sábado a visitar al líder. No vuelve a jugar en El Toralín hasta el 11 de enero.

Preguntado sobre lo que tiene y sobre lo que le falta al equipo, un 'tocado' Nafti hablaba así al acabar el duelo ante el Arenteiro: «Faltan muchas cosas. No sé si en una rueda de prensa me daría para ver lo que me faltó hoy. Me gusta creer en lo que tengo; creo en estos chicos. Es evidente que necesitan ayuda. Estos chicos sacan el 30% de su rendimiento porque están acusando ese déficit de confianza. Me gustaría pensar que hay algo más dentro del vestuario. Hay otro partido el fin de semana. Tendremos que comernos la cabeza para sacar el mejor 11 posible y esto es un capítulo más en su carrera. De aquí a Navidad no necesitamos futbolistas, necesitamos hombres, y a partir de ahí ya sacaremos conclusiones».

Tras haberse convertido durante más de un mes en un equipo al que no le hacían goles, la SDP ha encajado 2 ante RC Celta Fortuna, Arenas Club, Real Racing Club y Unionistas y 3 contra el Arenteiro. «En el fútbol y en la vida se trata de buscar el equilibrio y de momento no lo hemos encontrado. Me preocupa encajar tantos goles sin generar mucho», dijo Nafti sobre ello.