Pedaladas de calidad en La Bañeza

Deporte sobre dos ruedas para recibir a la Navidad. Y con protagonistas de todas las edades con una carrera, el Trofeo Fin de Año de La Bañeza, que reunió en una localidad que vive el ciclismo intensamente, a participantes de todas las edades.

En la 37ª edición organizada por el CDC bañezano El Piñón-Cortés y arropada por el Ayuntamiento, la prueba abrió su nómina de categorías a las escuelas, Cicloturistas, Féminas, Cadetes, Élite, Sub-23, Júnior y Máster. Todo para ofrecer una matinal de deporte y diversión que finalizaba con la entrega de los trofeos. En Promesas Adrián Unisón carretero cruzaba la meta en primera posición por delante de Luca Serna Calle y Amaro Fernández Miguélez. En Principiantes Alicia Mateos Vega era la mejor por delante de Adrián garcía Muñoz.

Aarón González Gutiérrez subía a lo más alto del podio en alevines secundado por Adrián Suárez Renedo y Jorge Rodríguez Duque. Y en infantiles el mejor era Diego Redondo Díez con Samuel de Lucas ocupando la segunda posición y Ainhoa Alonso Sevilla la tercera. En Cicloturismas menos de 50 años el podio lo formaron Alejandro González Andrés, José Manuel Azcona Revilla y Sergio Jáñez casas. Y en más de 50 años Perfecto Barrera, Julio Rodríguez Gómez y Alejandro Fernández Benavides. En Cicloturistas +60 ganaba Víctor Rodríguez Fernández por delante de Raúl Prieto Fontanillas y José Luis Alonso Pozo. Y en +79, Hilario Vega Acedo era el triunfador.

En Féminas Sara Jordán Bussard era la mejor seguida de María Fernández Fernández y Yaiza Uña Fontanillas. En Élite, Sub-23 y Júnior los inquilinos del podio fueron Daniel Uña Fontanillas, Miguel García Pena y el bañezano en edad júnior Adrián Prieto de la Torre. En Máster Santiago Moreno Martínez era el primero seguido de Alberto González González y Roberto Álvarez García. El concejal José Carlos Prieto entregó parte de los premios.