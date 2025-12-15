El Barça inicia la defensa de la corona

Publicado por Óscar Bellot Barcelona Creado: Actualizado:

El Barça se estrena este martes (21.00 horas, Movistar Plus) en la Copa del Rey contra el Deportivo Guadalajara, en un encuentro marcado por las rotaciones del equipo azulgrana, sobre todo por las que Hansi Flick hará en la portería. El técnico alemán no pondrá en liza a Joan García, pero quiso esconder en la previa si será Ter Stegen o Szczesny el relevo bajo palos de cara a un partido frente a un rival de Primera Federación en el que los azulgranas tendrán poco que ganar y mucho que perder.

Y es que la Copa siempre exige un plus de atención. Que se lo digan al Barça, que ha visto a jugadores como Puyol o Xavi hincar la rodilla ante el Figueres en 2001, a Frank de Boer o Riquelme ser derrotados por el Novelda en 2002 o a Iniesta y Messi caer sobre la bocina contra la Gramenet en 2004. El Barça es el club más laureado en la historia de la competición, pero ha probado como pocos la magia de un torneo en el que durante noventa minutos pueden pasar mil cosas, incluso que David venza a Goliat.

Toda esa mística copera está en la cabeza de Flick, que por encima de todo quiere evitar que su equipo salga sin la intensidad que requiere el compromiso. Por eso, dará oportunidades a jugadores menos habituales con el objetivo de que tengan buenos minutos y demuestren que pueden entrar en la rotación para los días importantes. «Se trata de tener mentalidad y actitud. La pasada temporada jugamos contra el Barbastro y demostramos lo que valíamos, y ahora queremos hacer lo mismo", declaró el alemán.

El partido se disputará en el Pedro Escartín, con un aforo de apenas 6.000 espectadores, y a ese escenario se tendrá que adaptar un equipo que distará mucho del que se impuso el fin de semana a Osasuna. Enfrente estará un equipo que ya ha hecho una gran competición tras dejar por el camino al Cacereño y al Ceuta, y que buscará dar la gran sorpresa de la Copa cargándose al campeón. Lo intentará en un estadio a reventar y con una ciudad que se ha volcado.