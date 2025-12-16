Astorga hace de talismán para España

Astorga es ciudad de fútbol sala. A pesar de que hace un cuarto de siglo se quedaba huérfana de su Dulma Astorga, la capital maragata aún recuerda esos años de gloria en la élite. Y del encargado en hacer disfrutarlo a la ‘bimilenaria, Goyo Río. Lo bueno y los buenos no se olvidan.

Por eso nada mejor que reconocer su legado. Con un pabellón que recordó aquellos días y con un partido de campanillas, el que libraron las selecciones sub-21 de España y Marruecos.

Ayuntamiento y Federación de Castilla y León de Fútbol unieron sus fuerzas para ofrecerle a Goyo un par de horas de felicidad. La que se merece. Y reconocer su herencia deportiva. El alcalde José Luis Nieto y el presidente de la Federación de Castilla y León fueron los encargados de reconocérselo ante los aplausos de un pabellón entregado a la causa.

Las reacciones José Luis Nieto: «Goyo se merecía un homenaje que se le ha hecho»

«Era una deuda que tenía la ciudad con esta persona que fue la que hizo que Astorga estuviera en la élite de este deporte. Es un orgullo para todos los astorganos que esta persona esté viva y le podamos dado el homenaje. Estoy feliz de que se le haya hecho justicia».

Marcelino Maté: «Goyo Río ha hecho mucho por el fútbol sala»

«Las ciudades pequeñas también tienen necesidad de ver estos acontecimientos. Es importante para hacer afición. Y además con una persona que ha hecho tanto por el fútbol sala español y que mantuvo tantos años a Astorga en la élite».

​Goyo Río: «Este homenaje me hace la persona más feliz del mundo»

«Es un día que no olvidaré nunca. Estoy tan feliz que no puedo expresarlo con palabras viendo a tanta gente, tantos amigos, arropándome. Le agradezco al Ayuntamiento y a la Federación esta consideración y a todos los que han acudido al partido y el homenaje».

Luego vendría lo meramente deportivo con triunfo final para el combinado que ejercía como local, el español (4-3). Y ahí el espectáculo no desmereció. Con una España que salía dominando. Y una Marruecos que sorprendía con el portero-jugador (apenas le duró un ataque). Ante ese panorama no fue de extrañar que los de Albert canillas se adelantaran en el marcador en el minuto 4 en una acción que culminaba Moreno. Marruecos intentó reaccionar y tuvo un par de ocasiones. Alguna menos que España. Y el gol del empate a los 13 minutos en una falta lanzada por Dris.

José Luis Nierto, alcalde de Astorga, entrega una placa de reconocimiento al homenajeado, Goyo Río.

La segunda parte iba a comenzar con el gol de Santa Cruz para España. Y los mejores minutos que sirvieron para llevar el electrónico al 4-1. España se gustaba, pero en dos penaltis Marruecos acortaba hasta el 4-3. Se puso a tiro, pero España pudo aguantar el tirón y ganar merecidamente.

