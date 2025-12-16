El Barcelona sufre para salir airoso (0-2)

Publicado por Julia G. Fidalgo Guadalajara Creado: Actualizado:

Los goles de Christensen y de Rashford en el tramo final del partido clasificaron al Barcelona a los octavos de final de la Copa del Rey ante un Guadalajara que firmó un encuentro para el recuerdo pese a la derrota (0-2) en el Estadio Pedro Escartín.

El sólido bloque de los locales provocó el juego más horizontal de los de Flick en toda la temporada, pero el tanto de cabeza de Christensen en el minuto 77 y la sentencia del delantero inglés en el 90 fueron el bote salvavidas de un Barcelona que ya está en octavos de final. Un partido que tuvo que retrasarse debido a motivos de seguridad en una grada supletoria, pero que finalmente se pudo jugar con el estadio lleno.

El Barça hundió al rival desde el primer minuto y lo asfixió con una presión alta tras pérdida que le dio el monopolio total. Una clara intención por parte de ambos equipos de lo que sería una primera parte 'rocosa'.

Un 0-0 reflejo de un choque de estilos del que por el momento estaba saliendo ganador el equipo de Pere Martí para desesperación de los visitantes. Llegada la última media hora de partido se empezó a agotar la paciencia de Flick, quien empezó a poner toda la carne en el asador, primero con Balde y luego con Pedri y Koundé, en vistas de la mejoría de un aguerrido Guadalajara. Sin embargo, cuando mejor estaba el Guadalajara, llegaron los goles azulgranas.

GUADALAJARA 0

Dani Vicente; Cera (Neskes, min 83), Ablanque, Casado, Julio Martínez; Mayo (Tavares, min 72), Rojo; Borja Díaz (Mendes, min 62), Manu Ramírez (Calvo, min 62), Moreno (Dani Gallardo, min 63) y Cañizo

FC BARCELONA 2

Ter Stegen; Casadó (Koundé, min 75), Christensen (Gerard Martín, min 86), Eric García, Jofre (Balde, min 63); Bernal (Pau Cubarsí, min 46), De Jong; Roony (Pedri, min 75), Lamine Yamal, Rashford y Fermín.

Goles: 0-1, min 77: Andreas Christensen; 0-2, min 90: Marcus Rasfhord. Árbitro: César Soto (C. Riojano). Mostró cartulina amarilla a Manu Ramírez, Samu Mayo y Javier Ablanque por parte del Guadalajara, y Bernal en el Barcelona. Incidencias: Encuentro disputado en el Estadio Pedro Escartín ante 8.500 espectadores. El inicio se retrasó debido a problemas en la grada supletoria.