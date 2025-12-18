Ziganda: «Las Palmas es homogéneo»
FÚTBOL | 2ª DIVISIÓN. El entrenador de la Cultural advierte que «a nivel de posición, de juego colectivo y de calidad individual son brutales», en referencia al equipo canario
El Cuco Ziganda afirma que la UD Las Palmas es el «más homogéneo» de los cuatro aspirantes claros que ve al ascenso a Primera División. "Es de los rivales más completos, porque el Deportivo tiene una pegada tremenda, el Racing y Almería un gran poder ofensivo, pero Las Palmas a nivel de posición, de juego colectivo y de calidad individual son brutales, juegan muy bien y defienden todavía mejor, con la pelota y sin ella, con un bloque muy solidario, unido y compacto", señala.
Eso no impide, según su punto de vista, que el equipo canario también tenga otros argumentos con un juego «agresivo y valiente cuando se suelta, pero te hacen correr mucho y pensar continuamente por sus muchas variantes tácticas». Por ello, planteará el partido de este sábado a las 21.00 (hora peninsular) en el estadio de Gran Canaria intentando no desorganizarse ante un rival que puede aprovecharlo pese a sus cortos guarismos de goles a favor (19), que los compensa con su alta eficacia defensiva con tan solo 11 tantos encajados. Ziganda advierte sobre la fortaleza del rival.