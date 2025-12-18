Ziganda: «Las Palmas es homogéneo»

El Cuco Ziganda afirma que la UD Las Palmas es el «más homogéneo» de los cuatro aspirantes claros que ve al ascenso a Primera División. "Es de los rivales más completos, porque el Deportivo tiene una pegada tremenda, el Racing y Almería un gran poder ofensivo, pero Las Palmas a nivel de posición, de juego colectivo y de calidad individual son brutales, juegan muy bien y defienden todavía mejor, con la pelota y sin ella, con un bloque muy solidario, unido y compacto", señala.

Eso no impide, según su punto de vista, que el equipo canario también tenga otros argumentos con un juego «agresivo y valiente cuando se suelta, pero te hacen correr mucho y pensar continuamente por sus muchas variantes tácticas». Por ello, planteará el partido de este sábado a las 21.00 (hora peninsular) en el estadio de Gran Canaria intentando no desorganizarse ante un rival que puede aprovecharlo pese a sus cortos guarismos de goles a favor (19), que los compensa con su alta eficacia defensiva con tan solo 11 tantos encajados. Ziganda advierte sobre la fortaleza del rival.