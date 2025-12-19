La Cultural Leonesa, a por otro gran zarpazo lejos del Reino

Toca cerrar un año histórico y la Cultural —21.00 horas, en Movistar— quiere hacerlo a lo grande, con una nueva victoria a domicilio que le termine de coronar como el 'mata gigantes' de Segunda División y, de paso, le asiente en la parte media de la clasificación, a cierta distancia de los puestos de descenso. La gesta de este sábado contra la UD Las Palmas no es menor a la lograda en Santander, Valladolid, Zaragoza, Cádiz o Eibar. Todas las anteriores se saldaron con triunfo leonés. Esa estadística implacable, que conocen bien los canarios, puede ahondar en la 'crisis' de resultados que atraviesan los de Luis García, un club diseñado para ascender a la máxima categoría del fútbol español.

El equipo leonés llega a las islas crecido tras la eliminación del Levante el pasado miércoles en Copa del Rey. De momento la competición del KO no les está distrayendo de su verdadero objetivo que, como bien recordó Ziganda en la previa, no es otro que el de salvarse cuanto antes. Veremos qué ocurre si les cae el gordo del Madrid o el Barcelona en la próxima ronda. De momento el reparto de minutos entre titulares y suplentes compensa el cansancio de una primera vuelta que empieza a rozar su fin. El máximo responsable del banquillo culturalista contará con dos bajas confirmadas, las de Eneko Satrústegui y Rubén Sobrino, mientras que el capitán Rodri Suárez viaja con el equipo, aunque en principio no apunta al once titular.

¿Adiós de Ribeiro?

El que sí saltará al césped es Lucas Ribeiro, sin duda el jugador más diferencial de los leoneses hasta la fecha junto a Ojeda y Badía. El atacante brasileño lleva semanas especulando sobre su futuro más allá de este mes en la Cultural. No cierra la puerta a una salida inminente, a pesar de que Ziganda cree que se quedará. Sea como fuere, muchas de las opciones de victoria pasarán por sus piernas.

Como ya es habitual en el esquema del técnico navarro, mantenerse sólidos atrás será una máxima irrenunciable, mientras que a nivel ofensivo habrá que afinar la mala puntería que suele acompañarles. Ziganda ve a su equipo que ya ha demostrado ser capaz de «pelear de tú a tú ante cualquier rival» y que acumula una racha de cinco victorias a domicilio.