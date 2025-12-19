El Ademar León quiere cerrar el año con un triunfo en su Palacio

El Abanca Ademar echa el cierre este sábado al 2025 —17.00 horas, Palacio de Deportes— con otro derbi autonómico, esta vez frente al Villa de Aranda, necesitado de una victoria que le acerque a los puestos europeos y deje buenas sensaciones tras una primera vuelta de Liga irregular. Los leoneses llegan con las fuerzas justas tras disputar dos competiciones y con la única baja segura de Álex Lodos, que se incorporará al equipo de cara a la segunda vuelta, aunque varios jugadores tocados.

Dani Gordo se ha fijado como objetivo para la última jornada de la primera vuelta un triunfo que «haga bueno el punto conseguido en Valladolid» hace apenas unos días. «El buen trabajo de estrategia de su técnico, Javi Márquez, con una gran defensa y una portería que, la temporada pasada y también en esta, es de las más regulares, con jugadores que llevan el peso como Dalmau —Huix-, Poveda o Pinillos y refuerzos muy interesantes que les convierte en un equipo que hace muy bien las cosas y no se arruga ante ningún rival", remarca.

Por otra parte, con motivo de este último partido antes del ecuador de la competición, Asobal en colaboración con el Ademar, ha preparado un evento especial con el que poner el broche final a la primera mitad del campeonato, en una jornada pensada para reforzar los lazos entre la asociación y la comunidad del balonmano español. Entre las acciones más destacadas previstas antes y después del encuentro, se rendirá un homenaje especial a la Unidad Militar de Emergencias en reconocimiento a su labor en las recientes actuaciones realizadas en distintos puntos del país. Intervenciones como las llevadas a cabo durante la dana de Valencia o los incendios ocurridos este verano pusieron en valor su trabajo. También habrá chocolatada.