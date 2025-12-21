Francisco Cebey se lleva la Carrera de Campeones

Publicado por Francisco Otero Creado: Actualizado:

Francisco Cebey Gómez, con un Yacar Cross, se llevó la Carrera de Campeones en una gélida mañana en Ponferrada, una prueba en la que se homenajeó al recientemente desaparecido Carlos Fernández Vecín. Sergio Vallejo fue 2º a 8 décimas con su Porsche 911, llevándose la clasificación en la categoría de Turismos, mientras que Rubén Valdenegro completó el podio a poco más de un segundo. Francisco Javier Ferrero, 6º en la general, fue 3º en Turismos. En la clasificación de Fórmulas completaron el podio Alberto Vázquez y Luis Álvarez. 128 fueron los pilotos que acabaron la prueba matinal de ayer, es decir, casi todos.