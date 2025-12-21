Cimanes del Tejar corre y disfruta por Navidad

Deporte y fiesta se dieron la mano un año más en Cimanes del Tejar. Por tercera edición fue der la mano de la Carrera Popular 2’5 Millas de Cimanes del Tejar que reunió a un buen número de participantes a los que el frío no impidió ser protagonistas de una cita que cada año se consolida más y que en esta tercera entrega refrendó la importante del atletismo entre adultos y también niños.

Organizada por la Asociación Valdaguas con la colaboración del Ayuntamiento de Cimanes del Tejar y Caja Rural, y con las medallas elaboradas de pan por la Panadería Marcos, la llegada a meta destacó a los integrantes del cuadro de honor.

DL

En la categoría masculina Jaime era el primero en completar el recorrido seguido de Tascón y Álvaro. En cuanto a la prueba femenina las tres mejores en Cimanes del Tejar fueron por este orden Nerea, Laura y Ana.

También hubo trofeos para los más pequeños y en este caso con Pelayo en el primer puesto del cuadro de honor, Eduardo en el segundo y Vera en el tercero.

Y para completar los premiados, las medallas a los mejores disfraces recayeron en Teo, Anita y Samuel. Todo para completar una carrera notable.