El regreso de Satrústegui amplía los centrales en el equipo de Ziganda

La vuelta del central Eneko Satrústegui, que acumula ya un trabajo conjunto de algunas semanas con el resto de la plantilla de la Cultural, amplía la nómina de centrales disponibles para el técnico José Ángel Ziganda de cara al nuevo año 2026.

El marcador navarro, que se perdió la mayoría de la pretemporada por una lesión, que no le impidió el debut en El Plantío ante el Burgos CF (5-1), tan solo pudo disputar este primer encuentro al complicarse los problemas en su rodilla, teniendo que someterse a una artroscopia en la articulación que acabó solucionando el problema para, tras la recuperación pertinente, poderse sumar al trabajo con el resto del grupo.

EL CARTAGENA, TRAS FORNOS

El central que fuera imprescindible en el eje de la zaga en la temporada del ascenso con Raúl Llona en el banquillo disputando 33 encuentros como titular, abre una nueva opción para Ziganda en un centro de la defensa al que también vuelve el capitán Rodri Suárez, tras su lesión muscular y que ya contaba con el internacional sub-21 croata Matía Barzic, como principal bastión, el portugués Tomás Ribeiro y otro de los jugadores del ascenso, Quique Fornos, al que pretende en este mercado de invierno el Cartagena, del Grupo 2 de Primera Federación. En caso de que se produzca su salida, la Cultural se reforzaría con otro central de garantías para afrontar el resto del campeonato de Liga.