La larga espera de la Ponferradina por Esquerdo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Aludió Fernando Estévez en su marcha a lo que había supuesto la ausencia desde el principio de la temporada de Vicente Esquerdo, destacándole como pieza angular de su proyecto. El jugador levantino lleva acusando un problema de pubis desde el inicio de la campaña, lo que ha condicionado su temporada y por lo que se ve, también la del equipo. Quién sabe lo que hubiera pasado si el futbolista hubiera podido jugar con normalidad, pero eso ya es fútbol ficción.

Durante el primer mes trató de recuperarse y entró en un par de convocatorias, llegando incluso a actuar durante 8 minutos en el encuentro de Talavera de la Reina, curiosamente en el que Fernando Estévez se jugó el puesto y lo salvó. Pero las molestias se reprodujeron y no se han solucionado hasta hoy.

SIN PLAZOS FIJOS

Se llegó a hablar cuando el granadino aún estaba en el banquillo de que Esquerdo podría regresar a finales de diciembre o ya con la reanudación de la Liga tras el parón navideño, pero a día de hoy no parece nada claro. Lo único que parece claro, si no hay ningún contratiempo, es que Borja Valle ya podrá jugar con normalidad en el partido del domingo de la próxima semana contra el Bilbao Athletic.

Con ninguno de los otros mediocentros de la plantilla la Deportiva ha encontrado una estabilidad en el centro del campo, ni siquiera cuando ha adaptado a otros futbolistas a esa posición. No se han gobernado apenas partidos, ni siquiera en de Copa ante un rival de categoría inferior como la UD Logroñés.

La recuperación de Esquerdo sería uno de los mejores ‘fichajes’ de invierno, pero habrá que ver, si llega, si la recuperación es total y si el futbolista se sube a un tren en marcha, aunque a poco bien que lo haga, seguro que mejora el rendimiento de lo actual.

El plantel volverá al trabajo mañana, en principio sin novedades en cuanto a altas y bajas, pero ya con el ojo puesto en la apertura del mercado del próximo viernes. Hasta el 2 de febrero habrá tiempo para enmendar la plantilla, pero también en ese período se consumirán otras 5 jornadas de Liga.

- Sólo jugó en la parte final del partido de la jornada 7 en Talavera de la Reina y se resintió