El Cultural Leonesa-Sporting de Gijón corre el riesgo de aplazarse y Carlos Espí posible fichaje

Hace algunos días la Liga hizo oficiales los horarios de la jornada 22 del campeonato de Segunda División. Un partido para arrancar la segunda vuelta que está señalado en rojo por los aficionados de la Cultural y Deportiva Leonesa y también por los del Real Sporting de Gijón. Un Reino de León que a buen seguro va a presentar un lleno absoluto, según las previsiones tanto de la hinchada culturalista como de la sportinguista. La mareona rojiblanca se presentará en León con toda su fuerza para llevar a su equipo en volandas, al igual que los leoneses de la Cultural. Dos aficiones siempre hermanadas que darán colorido y ambiente a un encuentro sin igual a lo largo de la presente temporada en la categoría de plata del fútbol español. Lo que sucede en esta ocasión es que el partido está fijado por la Liga para las 16.15 horas del sábado 17 de enero en el estadio Reino de León, aunque corre riesgo de un posible aplazamiento, ya que puede ver modificado su día de disputa y también de horario, pudiendo ser cambiado para el domingo o incluso para el lunes, dependiendo del sorteo de octavos de final de la Copa del Rey, que se celebrará el miércoles 7 de enero, a partir de las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La Cultural es uno de los cinco equipos de Segunda División clasificados para los octavos de final de Copa, pudiendo ser seis si el Granada apea al Rayo Vallecano el día de Reyes. Cuatro equipos de Segunda División se van a enfrentar al Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid o Athletic Club. Unas eliminatorias de Copa para los días 13, 14 o 15 de enero, justo antes de Cultural-Real Sporting de Gijón.

Héctor Rodas podría empujar a Carlos Espí a la Cultural Leonesa

Carlos Espí, de 20 años, es un delantero centro de mucha envergadura, mide 1.94 metros, y canterano del Levante. Tiene contrato con el Levante hasta el 30 de junio de 2027, aunque el club granota se guarda la opción de poder ampliárselo por otras dos temporadas más. El pasado curso jugó 36 partidos, pero sólo uno como titular. Marcó 6 goles. En la presente campaña acumula minutos en Primera. El exculturalista Héctor Rodas, secretario técnico del Levante, podría empujarlo a la Cultural como cedido en este mercado de invierno.