Pavo sobre dos ruedas en La Virgen

La Carrera del Pavo de La Virgen del Camino sumó este 2025 su sexta edición.

Deporte y diversión sobre dos ruedas. Dos 'd' para calificar la sexta edición de la Carrera del Pavo de La Virgen del Camino, una prueba que refrendó la calidad que atesora la cantera del ciclismo leonés.

Infantil, alevín, principiante y promesas A y B fueron las categorías abiertas a competición que reunieron en la matinal a más de medio centenar de niños y niñas procedentes de la provincia de León así como de otros puntos de la Comunidad. Todo para dar empaque a una cita que en la categoría infantil tuvo como vencedor a Diego Redondo por delante de Héctor Frades y Adriana Fariñas.

También subieron al podio en la categoría alevín y por este orden Jorge Pérez Casado, Martín Blanco y Oriol Álvarez.

En Principiantes la primera en la línea de meta fue Alicia Mateos. Pablo Gatón, segundo y Martina Aller, tercera, la escoltaron en el cuadro de honor.

En Promesas A Diego Barrado Sánchez era el mejor en una categoría en la que también fueron protagonistas, Mateo Mazuecos (Segundo) y Alonso Quintana (tercero). Y en Promesas B Erik Rojo Castro se llevaba el gato al agua, o lo que es lo mismo, la victotria, seguido de Hugo García y Alex Barrera.

La entrega de trofeos en el podio tras concluir todas las carreras del Pavo tuvo como anfitrión al alcalde de Valverde de La Virgen, David Fernández.