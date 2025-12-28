Marta García: «Para mí correr en León supone una energía extra y lo hace todo más fácil"

Marta García fue profeta en su tierra. Hace un año ya lograba el triunfo en la San Silvestre de León. Y ayer repetía a lo grande con otro primer puesto. «Para mí correr en León supone siempre una energía extra porque es más fácil cuando recibes los ánimos en cada esquina de la carrera. La verdad es que he escuchado ánimos en cada esquina durante los siete kilómetros. Respecto al año pasado hay más gente y las luces este año son muy bonitas. Estoy muy feliz. Se disfruta de una manera diferente entre tanta gente».

Respecto a la carrera precisó: "Hemos empezado bastante tranquilas, que cada una se pusiera en su sitio, que los chicos nos adelantaran, los que querían estar luchando en los puestos delanteros y hemos hecho ese grupillo de nosotras. Al principio nos hemos mirado un poco y a partir del cuarto kilómetro Idaira ha empezado a poner ritmo y yo en Papalaguinda tenía muchos amigos por ahí, me he animado y cuesta arriba he empezado a poner un poco más de ritmo para abrir un hueco y ya en este último tramo disfrutar".

Respecto al hecho de aparecer como favorita y además en casa apuntó la atleta leonesa respecto a la posibilidad de que puede ejercer algo de presión: «Siempre lo es, pero creo que también es un honor que la gente confíe en ti y por eso intento llevarlo al lado positivo y sacar energía extra».

La plusmarquista nacional de 5.000 y 3.000 metros se refirió a su deseo de cerrar 2025 uniendo a la San Silvestre de León el triunfo en la Vallecana como sucediera el pasado año. Y empezar el 2026 con la victoria en los 10 kilómetros de Valencia el 10 de enero. "Hemos preparado específicamente esta pequeña inclusión en la ruta porque me gusta correr con todos los atletas, masculinos y femeninos, es una sensación especial". «Soy de sangre puramente leonesa, tanto mi padre como mi mamá son de León. Me he criado en Palencia. Tengo lo mejor de cada casa. Me he quedado con la morcilla y la cecina de aquí y el pan bregado de Palencia. Así que León es muy especial para mí. Siempre paso las navidades aquí en La Virgen y estoy muy contenta de estar aquí cada año».

Y sobre el nivel de la San Silvestre de León apuntó. «Cada vez es más alto. Y eso es bueno para la carrera y también para mí y el resto de participantes. Es muy bonito ver como está creciendo la carrera y espero que en los próximos años siga haciéndolo mucho más».

Una San Silvestre que a Marta García le reportó el triunfo el año pasado y le dio suerte para la San Silvestre Vallecana. Y que este también ha ganado y que espera que en Madrid ese resultado de 2025 también puede repetirse.