Abel Antón correrá los 10K Ciudad de Astorga

Los 10K Ciudad de Astorga de 2026 siguen calentando motores. Y anunciando parte de un cartel que en su próxima edición contará con uno de los mejores atletas de fondo españoles de todos los tiempos, el soriano Abel Antón. Una presencia que el propio Abel hacía oficial este lunes a través de las redes sociales. Será el 9 y 10 de mayo. Este último día de la carrera.

Abel Antón, doble campeón del mundo de maratón (Atenas 1997 y Sevilla 1999), campeón de Europa de 10.000 metros, olímpico en Atlanta y Sidney y uno de los atletas más laureados de la historia del fondo español, visitará Astorga para compartir su experiencia, su trayectoria deportiva y su pasión por el atletismo.

El sábado 9 de mayo por la tarde, el atleta soriano y premio Príncipe de Asturias de los Deportes ofrecerá una charla abierta al público, en la que repasará sus grandes logros deportivos, vivencias personales y anécdotas de una carrera marcada por la constancia, el sacrificio y el éxito al más alto nivel. Será una oportunidad única para escuchar de primera mano a un campeón del mundo y acercar el atletismo de élite a aficionados y vecinos de la ciudad.

El domingo 10 de mayo, Abel Antón correrá en los 10K Ciudad de Astorga, una prueba que se ha consolidado como algo más que una carrera popular. La edición de este año de los 10K Ciudad de Astorga está dedicada a Antonio Gaudí y a su legado en la ciudad, con especial protagonismo del Palacio Episcopal, uno de los edificios más emblemáticos y reconocibles del patrimonio astorgano. Una combinación única de deporte, cultura y ciudad, que convierte la prueba en una experiencia diferente tanto para corredores como para acompañantes.

Bajo el lema «Correr en Astorga mola», la organización que corre a cargo del Club Astorga Running, apuesta por un evento que va más allá de lo competitivo, cuidando el ambiente, el recorrido y la identidad propia de una ciudad histórica que se abre al atletismo popular y de alto nivel. El plazo de inscripciones se abrirá en los próximos días, y la fecha se anunciará a través de los canales oficiales de la prueba. Por ello, se invita a corredores y aficionados a seguir atentos a la web oficial (www.10kmastorga.es), Instagram oficial de los 10K de Astorga y Facebook oficial de los 10K de Astorga.