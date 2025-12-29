El mejor regalo para Reyes

Dos semanas después de su último compromiso competitivo en la Liga la Cultural regresa a la vorágine. Lo hace este sábado en el Reino frente a la Real Sociedad B (14.00 horas) en un encuentro en el que los del Cuco Ziganda buscarán recuperar la senda del triunfo tras los dos tropiezos con los que cerrarán este 2025 (Huesca y UD Las Palmas).

Para el plantel culturalista sería el mejor regalo de Reyes. Tres puntos de oro con lo que mantener distancias con la zona de riesgo y de paso alejar a un rival que a día de hoy con dos puntos menos ocupa precisamente un escalón inferior a los leoneses (16ª es la Cultural y 17º el filial donostiarra).

En el primer encuentro de 2026 y penúltimo de la primera vuelta para la Cultural (el último será el 10 de enero en el feudo del Andorra) el reto pasa por hacerse con una victoria revitalizadora en casa. Hasta el momento la Cultural contabiliza solo dos triunfos como local en el Reino de León (Mirandés y Málaga), poco bagaje en una Liga tan exigente que lo salva el buen hacer fuera de casa donde los leoneses han alcanzado por ahora la cifra de cinco victorias.

El plantel leonés es consciente que iniciar el año con buen pie puede ayudar aunque quedan por delante muchas jornadas. Sumar de tres en tres es importante. Más si se juega en casa y este triunfo puede llegar en el primer envite de 2026 como un regalo de Reyes.

VENTA DE ENTRADAS

La Cultural pone este martes a la venta las entradas para el partido del sábado frente a la Real Sociedad B. Los abonados tendrán prioridad hoy y mañana con un máximo de dos entradas por abonado y un máximo de cuatro abonados por persona. El jueves saldrán a la venta online.