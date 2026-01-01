El Córdoba se refuerza con el delantero leonés Diego Percan

El Córdoba hizo oficial este jueves la incorporación hasta junio de 2027 del delantero leonés Diego Percan, futbolista de 24 años que llega libre procedente del Arka Gdynia polaco, para reforzar el ataque del conjunto blanquiverde en este mercado invernal.

El atacante se une a la disciplina dirigida por Iván Ania tras haber rescindido su vinculación con el equipo de la Primera División de Polonia, donde recaló el pasado verano pero no llegó a encontrar la continuidad necesaria.

En el comunicado oficial, el club blanquiverde ha destacado que es "un jugador con proyección, versátil en el frente de ataque, potente y con gran capacidad de desborde, cualidades a las que suma un marcado espíritu competitivo y compromiso sobre el terreno de juego".

Percan, formado en las categorías inferiores de la Cultural, destacó con el conjunto leonés especialmente en la temporada 2022-23 en Primera Federación, curso en el que anotó doce goles y repartió cuatro asistencias.

Su rendimiento en el equipo del Reino de León propició su fichaje por el filial del FC Barcelona, con el que disputó 30 encuentros en la campaña anterior antes de sufrir una grave lesión de rodilla en el mes de abril.

El nuevo futbolista del Córdoba regresa ahora a España con el objetivo de recuperar su mejor versión tras un breve paso por la competición polaca, en la que ha participado en diez partidos sin lograr estrenar su cuenta goleadora.

Tal y como ha anunciado el club andaluz, Percan ya ha pasado los pertinentes reconocimientos médicos y se incorporará de inmediato a la dinámica del primer equipo, quedando a disposición del técnico Iván Ania.