Espanyol-Barcelona, el derbi más caliente

Publicado por Daniel Panero Barcelona Creado: Actualizado:

Barcelona y Espanyol se miden este sábado (21.00 Movistar+) en Cornellà en uno de los derbis más calientes que se recuerdan. El fichaje de Joan García por la entidad culé el pasado verano y la rivalidad siempre latente entre ambos equipos caldea un partido que será una auténtica encerrona para los de Hansi Flick, que jugarán su primer encuentro de 2026 bajo estrictas medidas de seguridad y con la idea de dar un golpe sobre la mesa ante la gran revelación del campeonato.

Pese a ello, Flick considera que no afectará a su portero. «Le veo centrado. Ha jugado muy bien este medio año aquí y ha demostrado que firmarlo fue la decisión adecuada. Tiene confianza y cree en su calidad, es el mejor escenario para demostrarlo», afirmó. El club perico sabe del peligro que tiene para sus propios intereses sobrepasar los límites y ha implementado medidas de seguridad adicionales.

Flick podrá contar con Lamine Yamal. El joven extremo fue el gran protagonista el pasado año con el gol que valió el título liguero y estará en un once en el que no podrán figurar por lesión Christensen, Gavi y Araujo.

Enfrente estarán todos los elementos posibles para que el Barça tenga una noche difícil. Estará el ambiente, estará un equipo en forma y estará un entrenador que sabe plantear cada partido como una batalla y que este año ha demostrado además que sabe ganarlas. Manolo González calentó la previa diciendo que «después de lo de Figo en el Camp Nou, que no den lecciones» y pondrá sobre el verde un equipo competitivo con su ya clásico 4-5-1. «Podemos ganar a cualquiera», avisó. El Espayol tiene aptos todos sus futbolistas, salvo Pickel, para llevar a cabo la machada de tumbar al campeón y dar una alegría a una afición que ya se ha repuesto del adiós de su estrella el pasado verano.