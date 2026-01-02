Tres puntos accesibles para el CD La Virgen

Inicio de año y vuelta a la vorágine competitiva. En el caso de los clubes leoneses de Tercera Federación con cuatro envites de todo los tipos y exigencias.

El primero por orden de calendario es el que este sábado mide al CD La Virgen frente al Almazán (16.30 horas) en feudo soriano. Los de Nanín tratarán de sumar tres puntos a su casillero con los que no solo afianzar la séptima posición, también dependiendo de lo que haga el Atlético Mansillés en Mojados, poder acceder a la sexta.

El reto es de alta exigencia aunque factible para que el CD La Virgen empiece de la mejor manera el 2026.

Ya el domingo el Júpiter Leonés recibe en el Área Deportiva (16.00 horas) al líder Atlético Tordesillas al que intentará sorprender. Puntos que al filial de la Cultural le reportarían una mayor tranquilidad en la clasificación en una temporada irregular de los leoneses.

En Becerril de Campos (CM Mariano Haro, 16.00 horas), el Atlético Bembibre tratará por su parte de reforzar su puesto en la zona media de la tabla frente a un enemigo acuciado por su situación en la tabla en la posición de descenso.

Y en Mojados (CM Mojados, 16.30 horas), el Atlético Mansillés, asentado en una meritoria sexta posición, intentará mantener su buen tono en la Liga sumando y a ser posible con los tres puntos frente a un enemigo que ha ido levantando el vuelo en la Liga tras su mal inicio. Ganar supondría a los de Mansilla de las Mulas mantener su sexta posición e incluso no perder de vista a al quinta que a día de hoy ocupa el Palencia Cristo Atlético con seis puntos más.