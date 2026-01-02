Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

A algunos pudo sonarle como cuando Fabri se quitó de en medio en el primer partido que perdió la Deportiva desde su llegada, aduciendo que no lo había jugado aún con sus ideas.

este viernes, el día en el que se cumplían dos meses del último triunfo blanquiazul, Nafti analizó los últimos días de la actualidad deportivista y el choque de mañana en Lezama y apuntó que para él empieza ahora una nueva temporada (tras una especie de pretemoprada que se ha hecho esta semana), pero no porque no asuma las derrotas como propias, sino porque ha sido con el descanso liguero cuando ha podido entrenar más e implantar sus ideas y conceptos sin la urgencia del resultado.

Por tanto y teóricamente, a partir de mañana debería verse otra Deportiva con un sello particular del franco-tunecino: «Los muchachos han vuelto con la mente fresca. Empieza una nueva temporada para nosotros. Más allá de los resultados, todo lo que se trabaja durante la semana no se ve en el verde, quizás por la situación de nerviosismo del equipo. Pero estoy alegre y confiado en mi trabajo y convencido de que los resultados llegarán».

CON LAS IDEAS CLARAS

Sobre el mercado de fichajes, que empezó ayer, dijo Nafti dos mensajes un poco contradictorios o no, según se mire. Afirmó que cuanto antes de hagan las operaciones, tanto las de entrada como las de salida, será mejor para todos, pero a la vez apuntó que hay que tomarse el mes del mercado con tranquilidad.

«Lo bueno es que todo el mundo es consciente de que en necesario mejorar la plantilla, por no decir el once», dijo Nafti, que preguntado por los puestos, apuntó que varios, pero sin definir las demarcaciones concretas. «Hablar de lo que habría que mejorar sería debilitar y faltar al respeto a los que están, y de momento necesito a todo el mundo en el barco. Compartimos la misma idea de lo que necesitamos con la dirección deportiva, pero hay limitaciones económicas, hay que dar salidas… La situación clasificatoria también hace que los futbolistas se lo puedan pensar antes de venir a la Ponferradina, pero sí puedo decir que va a venir gente con hambre y para mejorar», finalizó el preparador deportivista.