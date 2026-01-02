Ziganda: «Hay que volver a ser regulares y competitivos»

Tiene el técnico culturalista, José Ángel Ziganda, el siguiente mensaje para su plantilla: "Tenemos que volver a ser, como éramos, regulares y competitivos en todos los partidos. Tenemos que defender con más orden y los once jugadores, decidiendo mejor en todas las fases defensivas, ya que el equipo ha sido comprometido, solidario, jugando muy juntos, con pocas lagunas, aunque en los dos últimos partidos se haya equivocado».

Para recibir al filial realista, Ziganda contará con las bajas de los lesionados de larga duración Eneko Satrústegui, aunque ya acumule varias semanas de trabajo con el equipo, y el delantero Rubén Sobrino, que se reincorporaba con cierta normalidad en estos últimos días, a los que se suma la ausencia del centrocampista Yayo González con un problema muscular que arrastra desde el encuentro de Copa del Rey frente al UD Levante (1-0).