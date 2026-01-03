Reto de alta exigencia para el Atlético Astorga

Adri Álvarez, en el partido de la pasada jornada frente al Numancia en La Eraguidina.VIRGINA MORÁN

El Atlético Astorga inicia el año dispuesto a mantener el mismo estado de forma y resultados con los que cerro 2025. Su primer examen será este domingo en el feudo del Marino de Luanco (17.00 horas, Estadio Miramar).

Los de José Luis Lago, que acumulan ocho jornadas sin conocer un marcador negativo en forma de derrota, visitan precisamente a un adversario al que de ganar rebasarían en la tabla clasificatoria. Y como premio podrían poner más tierra de por medio respecto a la zona de peligro.

Después de la Copa del Rey los maragatos han encontrado la fórmula para afrontar cada envite de la mejor manera posible. En especial fuera de casa donde han logrado dos triunfos y empates de valor frente a la Segoviana y Bergantiños que bien pudieron traducirse incluso en victorias.

Ahora llega un Marino de Luanco que no atraviesa su mejor momento y que en casa ya ha dejado escapar algunos puntos que a priori contaba como fijos. Eso sí, siempre que se juega en Miramar el reto para salir airosos es exigente.

El Atlético Astorga es consciente de ello, pero también de sus posibilidades de hacerse con los tres puntos. Con 18 en su casillero una victoria los llevaría a acumular 21 una vez cerrada la primera vuelta. Un bagaje importante teniendo en cuenta que no hace demasiadas jornadas los verdes estaban en una posición comprometida en la clasificación. No por juego pero sí por resultados.

Ahora la situación ha cambiado y los de Lago esperan sacar el mayor provecho posible. Incluso en escenarios complicados como el del Marino.

Y para poder superar este nuevo reto la defensa volverá a ser uno de sus pilares. Después de encajar bastantes goles en las primeras jornadas, en los últimos encuentros gran parte de su buen hacer radica en las pocas concesiones hacia sus rivales. Y eso sin duda alguna es un valor seguro. Al igual que su mejoría a la hora de ver puerta rival.

Aprovechar al máximo sus ocasiones va a resultar importante para los maragatos que tras el parón navideño buscan regresar con fuerza a la Liga. El triunfo en la última jornada de 2025 frente al Numancia es también otro argumento a favor de un Atlético Astorga que tras pagar la novatada de la nueva categoría en sus primeros pasos en la competición ha ido mejorando las prestaciones convirtiéndose en un equipo solvente.

Incluso con la llegada de un nuevo integrante a la plantilla, el centrocampista con vocación de atacante Sekou Kante Diane.

Y con varios jugadores que gracias a estos días de descanso activo y sin tener que afrontar partidos recuperados de sus molestias para intentar apuntalar su posición en la tabla. Para cerrar la primera vuelta de la mejor manera un triunfo sería el mejor regalo de Reyes para la afición y los propios jugadores.