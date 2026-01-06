Raúl Arteaga, un paramés en el Dakar

Arabia Saudí está un poco más cerca de León (al menos en el plano mediático) con la presencia de dos leoneses en el rally-raid más duro del mundo, el Dakar. Junto al aventurero Jesús calleja otro paisano de la tierra, en este caso el paramés Raúl Arteaga, también busca desde el pasado 3 de enero sacar adelante un reto de alta exigencia que a lo largo de estos días y hasta que finalice la prueba se cobra un buen número de abandonos por su dureza.

Asistencia mecánica al vehículo de Pedro Peñate.DL

Además, en el caso de Raúl con el añadido de que en el equipo TH Trucks Team su presencia en la categoría de camiones también tiene otro fin, en este caso el de convertirse en la asistencia mecánica para uno de los grandes favoritos al triunfo en la categoría de vehículos, Carlos Sainz (Ford), pero también para otro piloto con opciones como Pedro Peñate (Century).

Reconocido mecánico en el Páramo leonés y nacido hace 45 años en Laguna de Negrillos, Raúl Arteaga ha tenido trabajo duro desde la primera jornada. En especial en la segunda etapa del lunes cuando tuvo que asistir junto a sus compañeros Alberto Alonso y Gustavo Ibeas a otro vehículo pesado como el suyo, que además también ejercía de asistencia a pilotos como Carlos Sainz. Una ayuda para arrastrar a un camión que quedaba casi destrozado aunque sus integrantes (Randysek, Lalane y Bauchwalder) no sufrieron heridas.

DL

Para Raúl el Dakar es su pasión. Así se iniciaba por la mediación de su hermana en este rally-raid hace unos pocos años aunque fue en 2024 cuando en la misma camina que Jordi Esteve abría su periplo como piloto y mecánico y como asistencia de dos números uno (Al Attiyah y Loeb).

Este año repite presencia ejerciendo el mismo papel en las filas de TH Trucks Team. Y sin desechar tampoco la vertiente competitiva en la que tras la disputa del prólogo y las tres primeras etapas transita en el puesto 21 de la general de camiones. Y dispuesto a que ese sueño de salir y llegar en el Dakar se convierta en realidad. Este miércoles tiene una prueba de oro con la etapa maratón y tres jornadas de extrema exigencia y peligro.