Fútbol | Segunda División
Ziganda: «El Andorra nos obligará a defender durante mucho tiempo"
El objetivo del técnico de la Cultural, José Ángel 'Cuco' Ziganda, de cara al encuentro del sábado en Andorra es «recuperar las sensaciones» después del último encuentro ante la Real Sociedad B y frente a un rival al que califica como "un tanto particular por su tipo de juego".
Ziganda quiere que su equipo vuelva a mostrar, como señas de identidad, «la personalidad, siendo fiables, estando, como siempre hemos estado, en partido y con opciones de ganar, algo que frente a la Real solo se vio en los últimos 20 minutos y dar la imagen que tengo en la retina de partidos como Eibar o Cádiz". Desde su punto de vista, el conjunto del Principado les planteará «un partido incómodo, porque habrá que defender mucho tiempo por su idea de posesión, posición y control del juego"