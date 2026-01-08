La solicitud elegida es la 2.350

La suerte está echada. O lo que es lo mismo, los pescadores ya conocen el orden para la elección de permisos en los cotos de pesca de la Comunidad. El procedimiento, que supone uno de los escenarios previos a que la actividad en los ríos sea una realidad a finales de marzo, deparaba tras el sorteo celebrado en el Servicio de Caza y Pesca de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio) que el primero en elegir será la solicitud 2.350 (ID 1800743) que tiene como titular a Isidro Becerra Durán y en la que figuran hasta cuatro pescadores.

El siguiente escenario será el próximo lunes 12 de enero cuando publique el resultado de solicitantes y franjas de llamadas para ser el 19 de enero cuando los solicitantes por orden de sorteo puedan proceder a elegir coto y franja horaria. Los permisos que no sean asignados podrán ser elegibles a partir del 9 de marzo, justo un par de semanas antes de que la temporada levante el telón en los ríos de la Comunidad. Y como es habitual en dos fines de semana.

Isidro Becerra será el primero en elegir y al él le seguirán por este orden José Antonio Pérez (2.351), Félix Manuel Manuel (2.352), Álvaro González (2.353) y Mario José Santos (2.354). Y así sucesivamente hasta llegar al 2.773 para luego comenzar con el uno en adelante. Para este curso se presentaron 2.775 solicitudes para los permisos de cotos de pesca de las que solo dos fueron rechazadas por diferentes motivos. Y entre estas solicitudes la posibilidad de que fueran individuales hasta llegar a los diez pescadores.

Hablando de cifras, para este 2026 se rompe la tónica de los últimos ejercicios que, año tras año, habían experimentado un aumento superando tanto en 2024 como en 2025 las 3.000. En el caso del pasado año con un récord de 3.092 por las 3.015 de 2024. Aunque la cifra de este 2026 es inferior se puede decir que su número es bastante alto y que entre las lecturas presenta también un número elevado de solicitudes con más de un pescador (algunas llegan a la decena con la cifra entre 3 y 5 como la más numerosa).

Se espera un buen año y muchos pescadores tanto a las orillas como en pleno río para dar rienda suelta a su pasión. Algo que queda siempre constatado en la presentación de solicitudes para los permisos de pesca en los diferentes escenarios de la Comunidad. La riqueza natural en el caso más concreto de León y una población importante de truchas y más de 2.000 kilómetros de masas de agua trucheras son parte de los grandes argumentos para que el foco de atención de los pescadores sea importante con la provincia y sus muchos escenarios de pesca existentes. Ya con menos de tres meses de trayecto para que suba el telón tanto en los ríos regulados por embalse como los de montaña, más frescos por no decir fríos estos segundos que incluso hacen posponer a los pescadores su presencia a la espera de aguas más tranquilas y cálidas.

