Ziganda: «El rival querrá posesión y nos tocará defender»

Ziganda quiere que su equipo vuelva a mostrar, como señas de identidad, «la personalidad, siendo fiables, estando, como siempre hemos estado, en partido y con opciones de ganar, algo que frente a la Real solo se vio en los últimos veinte minutos y dar la imagen que tengo en la retina de partidos como Eibar o Cádiz", afirma.

Desde su punto de vista, el conjunto del Principado, con el que compartieron ascenso a la categoría de plata y al que apearon en la Copa del Rey, les planteará «un partido incómodo, porque habrá que defender durante mucho tiempo por su idea de posesión, de posición y control del juego, aunque ahora quizá algo más verticales, pero a veces llega a estresar estar tanto tiempo sin balón", expresa. Califica el choque, después de dos derrotas y un empate casero como «importantísimo, por ser un rival directo, en estos momentos, por todo". El técnico pretende ser «persistentes».