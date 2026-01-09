Manso: «El equipo de Ziganda se siente bien sin balón»

Carles Manso, entrenador del FC Andorra, es consciente del rival que les visitará este sábado (16.15 horas), la Cultural Leonesa. un adversario que «se siente bastante cómodo sin tener balón».

El técnico del FC Andorra recuerda el partido de Copa del Rey que supuso su eliminación en la segunda ronda: «La Cultural Leonesa cambiará por el perfil de futbolistas que jugaron el partido de Copa. Cambiarán las piezas, pero su idea es continuista como la nuestra. Enfocamos el partido de una manera clara los dos. Esperamos un partido en el que ellos no quieran el balón y tenemos que vigilar con sus transiciones».

Además también analiza la derrota en Ceuta que rompió una racha de dos triunfos consecutivos: «Es importante entender que en el fútbol no es siempre tener la posesión. Hay que ser competitivos y eso decanta a veces los partidos para un lado u otro. Tenemos que aprender".