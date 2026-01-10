Raúl Arteaga: «Este Dakar está siendo muy duro»

Raúl Arteaga está viviendo un Dakar 2026 muy intenso y ajetreado. El mecánico paramés de laguna de Negrillos, que afronta su tercera experiencia en el rally-raid (la segunda en el apartado competitivo) cerraba el primer tramo de seis etapas de la carrera (una de ellas la maratón) respondiendo a la perfección a su doble vertiente.

La de asistencia del equipo Ford con Carlos Sainz a la cabeza y la propia de su participación en la categoría de vehículos pesados donde junto a sus compañeros Alonso e Ibeas transita en la 33ª posición de la general. Y eso que ha tenido que multiplicarse en las labores de asistencia y de ayuda en este segundo caso a otros participantes como el de la segunda jornada con un camión accidentado o la de la sexta en al que un camión de un equipo neerlandés se incendiaba. Solo por citar algunos ejemplos.

«Esta primera parte del Dakar está siendo muy dura porque el terreno es muy pedregoso y muy roto y los vehículos se rompen mucho en la pista y hay cuesta mucho su reparación y, por otro parte, muy bonita la carrera en tornos y paisajes alucinantes y de película, sobre todo los cañones y los ríos de arena», apunta Raúl Arteaga en la jornada de descanso de ayer sábado.

Y respecto a lo que queda añade: «Esperemos que esta segunda parte entremos en terreno de dunas. Ahí los vehículos sufren menos de mecánica, pero la condición es muy exigente porque en las dunas se paga mucho el coger muy bien las trazas. Pagas muy caro el tener que rectificar para bajar y volver a coger la buena senda», precisa Raúl.