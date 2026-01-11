El Barça logra el primer título a costa del Madrid

Publicado por Óscar Maya Yeda Creado: Actualizado:

Consciente del momento que atravesaba su equipo, volvió el Xabi intervencionista. Ese que se vio en el Mundial de Clubes y que se fue diluyendo durante la presente temporada. Un plan defensivo que recordó al de la época de Mourinho en los primeros clásicos tras recibir una goleada (5-0) y el de Ancelotti en el Etihad ante el Manchester City, que acabó con victoria en los penaltis del Real Madrid antes de levantar la 15ª Liga de Campeones.

La cuestión es que en Yeda Pedri puso la magia en el gol de Lewandowski y Raphinha volvió a demostrar su gran estado de forma (3-2). El brasileño tumbó el plan con el que sorprendió Xabi. Tras fallar ante Courtois en el minuto 35, uno después no perdonó. Cruzó el balón ante el guardameta belga y puso por delante al Barcelona.

El descuento del primer tiempo fue una locura. Tres minutos que se convirtieron en siete y medio y que dieron de sí tres goles. El primero, de un Vinícius que rompió su racha de 16 partidos sin anotar. Encaró a Koundé, le ganó en velocidad, le tiró un caño, rompió a Cubarsí y marcó el empate en el minuto 46. Puro Vinícius. Pura energía para un Real Madrid que se recuperó para seguir creyendo.

Eso sí, la magia de Pedri, el jugador del Barça más aclamado en Arabia Saudí, volvió a adelantar al Barcelona. El interior del pie derecho del canario es oro, y Lewandowski, apuesta de Flick por delante de Ferrán en el once titular, aprovechó el balón para, en el 48, volver a pegar a la mandíbula de un Real Madrid que encajaba golpes, pero que se resistía a caer a la lona.

Lo demostró un Gonzalo García que ejecutó el plan de Xabi a la perfección. Por momentos, centrocampista para tapar huecos, pero en el primer balón que le cayó dentro del área demostró que puede ser el ‘9’ del Real Madrid. En un córner, en el minuto 51, Huijsen remató al travesaño, Gonzalo peleó con Pedri por el rechace y, desde el suelo, disparó con la pierna derecha, el balón volvió a dar en el palo y se coló en la portería defendida por el guardameta Joan García.

Tras el descanso, volvió el control. Ordenada defensa de cinco del Real Madrid ante un Barcelona al que le faltaba claridad para encontrar las grietas. El físico fue un factor clave en los últimos 20 minutos y los azulgranas asestaron otro golpe cuando el factor Mbappé iba a aparecer en escena. Se preparaba el galo para entrar desde el banquillo cuando Raphinha marcó su segundo tanto y volvió a adelantar al Barcelona en un gol con fortuna, pero que llegó tras minutos del Barça viviendo en campo rival. Disparo Raphinha resbalándose, el balón rozó en Asencio, cambió la trayectoria y superó a Courtois.

Este sí fue el golpe que tumbó a un Real Madrid sin fuelle, pero que tuvo una inesperada vida extra en un tiempo de descuento que manejó el Barça hasta que el Real Madrid fue sin red. Expulsión de De Jong en una entrada a Mbappé que restó unos minutos finales de juego en los que Rashford tuvo la sentencia y perdonó, como lo hizo, primero, un Carreras que se encontró un balón dentro del área, solo, pero disparó a las manos de Joan García, y un Asencio que, de cabeza, en la última jugada del partido, también remató sencillo para la parada del guardameta azulgrana.