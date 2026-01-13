Valverde: «No empezamos bien, pero fuimos capaces de reaccionar a tiempo"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, reconoció que su equipo sufrió para eliminar a la Cultural Leonesa en los octavos de final de la Copa del Rey, pero se quedó con la capacidad de reacción de su equipo, que jugó casi una hora en inferioridad numérica. También pidió a sus jugadores «cambiar el chip» para la competición liguera. En la rueda de prensa posterior al partido, Valverde asumió que los leoneses «comenzaron el partido mejor y su equipo ha ido a remolque, pero sin casi poder estabilizar su juego tras sus goles de empate», ya que seguidamente marcaba la Cultural. Tras la expulsión de Paredes, de quien ha dicho que él mismo sabe que «ha cometido un error por no controlar la tensión y la presión del momento», lo que le ha podido costar el partido a su equipo ante un rival al que ha aplaudido por su ritmo «rápido y fuerte». Valverde reconoció que tras recibir cinco goles del FC Barcelona en la Supercopa, este partido era «muy importante» para el Athletic y, aunque asumió que el inicio «no fue bueno», sus jugadores sí han sabido «rehacerse y acabar con un triunfo agónico», gracias a una arrancada de Unai Gómez.

Preguntado por la decisión del tirador, ante la duda de si era Nico Williams o Unai, el técnico reconoció que fue una decisión suya, al comprobar que el extremo internacional estaba muy cansado y, en cambio, quien finalmente lo lanzó había entrado de refresco y tenía fuerza.

Sobre el enfrentamiento liguero contra el Mallorca del próximo fin de semana, Valverde ha alertado de que es la primera vez en su carrera que afronta hasta seis partidos fuera de casa, contando con el de la Supercopa, los disputados antes y los que vienen ahora de Liga y Champions, pero pidió a sus jugadores un esfuerzo para cambiar la dinámica: «Hay que cambiar el chip de la liga».

«Sufrimos para eliminar a la Cultural y hasta el final, con un jugador menos, se convirtió en una agonía»