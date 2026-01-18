Un partido vital para los Hispanos

Publicado por Ignacio Tylko Herning Creado: Actualizado:

España busca este lunes ante la actual subcampeona olímpica Alemania (20.30 horas/Teledeporte) en la tercera jornada de la primera fase del Europeo de balonmano, que se está celebrando en Dinamarca, Suecia y Noruega, un pleno de triunfos que le permita avanzar a la Ronda Principal sin necesidad de depender de nadie.

Los Hispanos afrontan la tercera jornada de la Preliminary Round del Europeo 2026 frente a Alemania (20.30 horas, Teledeporte) con todo por decidirse. La derrota de la subcampeona olímpica ante Serbia obliga a España a puntuar ante el conjunto germano para confirmar su clasificación a la Main Round.

Tras haber sumado los cuatro puntos posibles en las dos primeras jornadas, los Hispanos deberán amarrar su clasificación a la Main Round ante Alemania. Un partido a vida o muerte en el que ambos combinados nacionales pueden verse apeados del torneo.

Las cuentas para España son sencillas: si gana o empata ante Alemania, los Hispanos serán equipo de Main Round; en caso de derrota, España se clasificaría perdiendo por dos goles o menos, o perdiendo por cualquier resultado si Serbia pierde o empata ante Austria.

Con este escenario, el equipo de Jordi Ribera, lanzado en confianza tras dos encuentros exigentes saldados con cuatro puntos, buscará dar un golpe sobre la mesa y derrotar a su verdugo en las pasadas semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La selección española mantiene su proceso de crecimiento en el Europeo 2026. Las victorias ante Serbia y Austria en el denominado «grupo de la muerte» refuerzan a un equipo que sigue mostrando su potencial sobre la pista. Los grandes minutos en defensa ante ambos rivales confirman que han llegado a Herning con el objetivo de llegar lo más lejos posible, y partidos decisivos como el de este lunes ante Alemania serán el primer gran test de los muchos que deberán superar en la Main Round.

Jordi Ribera cuenta con los 18 jugadores en plenitud física y plenamente concentrados en el duelo ante Alemania. Los peligros del conjunto germano están bien identificados: desde la solvencia bajo palos de Andreas Wolff, pasando por la capacidad organizativa y anotadora de Juri Knorr, hasta la calidad y capacidad resolutiva de jugadores como Renars Uscins, Johannes Golla o Julian Köster.

A vida o muerte para los teutones, con un escenario clasificatorio más complejo tras su derrota ante Serbia.

Los ‘Hispanos’, todo o nada ante Alemania

«SON UN RIVAL MUY FUERTE»

El extremo derecho de los Hispanos, Kauldoi Odriozola, aseguró en la previa al encuentro que disputarán este lunes frente a Alemania que el rival es «físicamente muy fuerte. Habrá que jugarles sin que nos corten mucho el juego, sin que nos hagan muchas faltas. Luego será clave defender bien. Y que nos ayude la portería además de tener que luchar cada balón como si fuera el último».

Y añadió Odriozola que «para ganar debemos hacerlo todo bien. Sabemos de nuestro nivel e intentaremos dar lo máximo para ganar a Alemania».